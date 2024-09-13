Beyoğlu'nda Annesini Öldüren Zanlı İfadesini Verdi

Beyoğlu'nda annesini öldüren Ercan Y, emniyette suçunu itiraf etti. Cinayet, oğul ve anne arasında tartışma sonrası gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 17:59
Beyoğlu'nda Annesini Öldüren Zanlı İfadesini Verdi

Beyoğlu'nda Cinayet Olayı

Beyoğlu, Fetihtepe Mahallesi'nde bir cinayet, annesini boğazından keserek öldüren Ercan Y. tarafından işlendi. Olay, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu ortaya çıktı. Aysel Y. (54) adlı kadının cesedi, bulundukları binada bulundu.

İtiraf ve Gözaltı Süreci

Polis araştırmaları sonucunda, cinayet şüphelisi olarak Ercan Y. (31) tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ifadelerinde cinayeti itiraf etti.

Tartışma Nedeniydi

Ercan Y.'nin, 11 Eylül Çarşamba günü, evde annesi ile yaşadığı tartışmanın ardından, annesinin boğazını kestiği öğrenildi.

Yasal Süreç Başlıyor

Şu anda emniyette işlemleri devam eden Ercan Y.'nin, daha sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olay, akıllarda birçok soru işareti bırakırken, aile içindeki tartışmaların sonuçları bir kez daha tartışma konusu oldu.

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