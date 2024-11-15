Beyoğlu'nda Bıçaklı Saldırı: 2 Zanlı Gözaltında

Beyoğlu'nda Bıçaklama Olayı

Beyoğlu'nda Gine uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine yönelik 2 kişi gözaltına alındı. Olay, Hacıahmet Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Yaralı Olay Yerinde Bulundu

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bıçakla yaralandığı belirlenen kişinin Oumar Kante olduğunu tespit etti. Kante, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Çalışmaları ve Zanlıların Yakalanması

Yapılan incelemelerde, Oumar Kante'nin 2 kişiyle kavga ettiği ve bu kavga sonrasında bıçaklanma olayının gerçekleştiği belirlendi. Kante ile kavga ettikleri belirtilen şüpheliler, olayın ardından bulundukları evden kaçmak istediği sırada, polis ekiplerinin gelmesiyle metruk bir binaya saklanmaya çalıştı.

Polis ekipleri, T.I.D. ve S.D. isimli şüphelileri yakaladı. Züphelilerin yüksekten atlarken hafif yaralandığı bildirildi. Ayrıca, yakalanan şahısların oturma izinleri olmadığı öğrenildi.

Cenaze İşlemleri

Hayatını kaybeden Oumar Kante'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna otopsi işlemleri için kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.