Beyoğlu'nda 'Bu Topraklarda Kadın Olmak' Sergisi Açıldı

Fotoğraf sanatçısı ve yazar Varol Uzlu'nun 'Bu Topraklarda Kadın Olmak' adlı sergisi, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Terra Santa'da açılan bu özel sergide, Uzlu, Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki kadınların yaşam öykülerini bir araya getiriyor. Sergi, 2015 yılından bu yana çekilen ve 62 özel kareden oluşan eserleri içeriyor.

Bu eserler, kadınların geleneksel değerler içindeki üretkenliğini, direncini ve hikayelerini sanatseverlere çarpıcı bir şekilde sunuyor. Sergi, 4 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Fotoğraf sanatçısı ve yazar Varol Uzlu'nun "Bu Topraklarda Kadın Olmak" adlı sergisi, Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

Fotoğraf sanatçısı ve yazar Varol Uzlu'nun "Bu Topraklarda Kadın Olmak" adlı sergisi, Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.