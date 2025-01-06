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Beyoğlu'nda Camiden Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Beyoğlu'nda bir camiden 6 bin lira değerindeki ayakkabı çalındı, şüpheli güvenlik kamerasında tespit edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:24
Beyoğlu'nda Camiden Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Beyoğlu'nda Camiden Ayakkabı Hırsızlığı!

Beyoğlu'nda, bir camiden ayakkabı çalınması olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Karaköy Bereketzade Mahallesi'nde 2 Ocak tarihinde meydana gelen hırsızlıkta, camiye gelen bir vatandaş dolabına bıraktığı 6 bin lira değerindeki ayakkabısının çalındığını fark ederek durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik Kamerası Kayıtları Şüpheliyi Belirledi

Olayın ardından caminin güvenlik kameralarını inceleyen polis, ayakkabıyı çalan şüphelinin Y.A. olduğunu belirledi. Y.A.'nın daha önce toplamda 10 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Hızlı bir şekilde çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Y.A.'yı yakalamayı başardı.

Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Caminin güvenlik kamerası kayıtlarında, namaz için içeri giren T.K. isimli vatandaşın dolabına bıraktığı ayakkabıyı çalan Y.A.'nın hızla kaçışı açık bir biçimde görüntülendi. Bu hırsızlık, cami cemaatini şok etti.

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