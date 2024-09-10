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Beyoğlu'nda Cep Telefonu Hırsızlığına Anında Müdahale

İstanbul Beyoğlu'nda cep telefonunu çalan şüpheli, Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:09
Beyoğlu'nda Cep Telefonu Hırsızlığına Anında Müdahale

Beyoğlu'nda Sokak Hırsızlığı Olayı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, sokakta oturan bir vatandaşın cep telefonunu çalan zanlı, Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı.

Güvenlik Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü, 7 Eylül Cumartesi günü vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda asayişin sağlanması için çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, şüpheli hareketler sergileyen A.T. isimli kişiyi takibe aldılar. Ekiplerin dikkatini çeken bir an oldu: A.T., bir ara sokakta oturan mağdurun cep telefonunu alıp, elindeki poşete koydu.

Suçüstü Yakalanan Zanlı

Güven Timleri, durumu fark eder etmez harekete geçti ve A.T. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan cep telefonu da ekipler tarafından ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Ele geçirilen cep telefonuyla birlikte adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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