Beyoğlu'nda Çevre Projesinin Temeli Atıldı

Beyoğlu Çevre Projesi'nin Temeli Atıldı

Beyoğlu'nda, atık su, yağmur suyu ve içme suyu yatırımları için önemli bir temel atma töreni gerçekleştirildi. Tören, Cezayirli Hasan Paşa Parkı'nda yapıldı.

İBB Başkanından Açıklamalar

Temel atma töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin son beş yılda 62 milyar lira tutarında altyapı yatırımı gerçekleştirdiğini belirtti. İmamoğlu, görev süreleri boyunca 143 noktada sel ve su baskınlarıyla ilgili tehditlerin önüne geçtiklerini vurguladı. “Bunlar nokta derken, defterdeki nokta değil. Bu çerçevede Eminönü, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy, Kartal ve Pendik gibi alanlarda çalışmalar yaptık.” ifadelerini kullandı.

Proje Detayları

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Beyoğlu Çevre Projesi'nin maliyetinin 730 milyon lira olduğunu ve projeyle birlikte ilçenin eski ve etkisiz altyapısının tamamen yenileneceğini dile getirdi. Başa, ilçe genelinde 14,500 metre uzunluğunda atık su kanalı ve 15,300 metre uzunluğunda yağmur suyu kanalı inşa edeceklerini açıkladı. Bu projeler sayesinde arıtma tesisine gelen yağmur suyu yükünün azalacağı ve 19 noktada yaşanmakta olan su baskınlarının sona ereceği ifade edildi. Ayrıca, Haliç ve İstanbul Boğazı'na atık su karışımının önüne geçilerek çevre kirliliğinin engelleneceği belirtildi.

Katılımcılar

Temel atma törenine; CHP PM üyesi Cem Aydın, CHP İstanbul milletvekili Engin Altay, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün gibi önemli isimler katıldı.

Beyoğlu'nda atık su, yağmur suyu ve içme suyu yatırımları için temel atma töreni düzenlendi. Cezayirli Hasan Paşa Parkı'ndaki temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuştu.

Beyoğlu'nda atık su, yağmur suyu ve içme suyu yatırımları için temel atma töreni düzenlendi. Cezayirli Hasan Paşa Parkı'ndaki temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuştu.

Beyoğlu'nda atık su, yağmur suyu ve içme suyu yatırımları için temel atma töreni düzenlendi. Cezayirli Hasan Paşa Parkı'ndaki temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuştu.

Beyoğlu'nda atık su, yağmur suyu ve içme suyu yatırımları için temel atma töreni düzenlendi. Cezayirli Hasan Paşa Parkı'ndaki temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuştu.