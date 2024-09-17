DOLAR
34,09 -0,37%
EURO
37,93 -0,11%
ALTIN
2.811,71 0,35%
BITCOIN
2.077.456,79 -5,58%

Beyoğlu'nda Çevre Projesinin Temeli Atıldı

Beyoğlu'nda atık su, yağmur suyu ve içme suyu altyapı yatırımları için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 20:31
Beyoğlu'nda Çevre Projesinin Temeli Atıldı

Beyoğlu Çevre Projesi'nin Temeli Atıldı

Beyoğlu'nda, atık su, yağmur suyu ve içme suyu yatırımları için önemli bir temel atma töreni gerçekleştirildi. Tören, Cezayirli Hasan Paşa Parkı'nda yapıldı.

İBB Başkanından Açıklamalar

Temel atma töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin son beş yılda 62 milyar lira tutarında altyapı yatırımı gerçekleştirdiğini belirtti. İmamoğlu, görev süreleri boyunca 143 noktada sel ve su baskınlarıyla ilgili tehditlerin önüne geçtiklerini vurguladı. “Bunlar nokta derken, defterdeki nokta değil. Bu çerçevede Eminönü, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy, Kartal ve Pendik gibi alanlarda çalışmalar yaptık.” ifadelerini kullandı.

Proje Detayları

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Beyoğlu Çevre Projesi'nin maliyetinin 730 milyon lira olduğunu ve projeyle birlikte ilçenin eski ve etkisiz altyapısının tamamen yenileneceğini dile getirdi. Başa, ilçe genelinde 14,500 metre uzunluğunda atık su kanalı ve 15,300 metre uzunluğunda yağmur suyu kanalı inşa edeceklerini açıkladı. Bu projeler sayesinde arıtma tesisine gelen yağmur suyu yükünün azalacağı ve 19 noktada yaşanmakta olan su baskınlarının sona ereceği ifade edildi. Ayrıca, Haliç ve İstanbul Boğazı'na atık su karışımının önüne geçilerek çevre kirliliğinin engelleneceği belirtildi.

Katılımcılar

Temel atma törenine; CHP PM üyesi Cem Aydın, CHP İstanbul milletvekili Engin Altay, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün gibi önemli isimler katıldı.

Beyoğlu'nda atık su, yağmur suyu ve içme suyu yatırımları için temel atma töreni düzenlendi....

Beyoğlu'nda atık su, yağmur suyu ve içme suyu yatırımları için temel atma töreni düzenlendi. Cezayirli Hasan Paşa Parkı'ndaki temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuştu.

Beyoğlu'nda atık su, yağmur suyu ve içme suyu yatırımları için temel atma töreni düzenlendi....

Beyoğlu'nda atık su, yağmur suyu ve içme suyu yatırımları için temel atma töreni düzenlendi. Cezayirli Hasan Paşa Parkı'ndaki temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuştu.

Beyoğlu'nda atık su, yağmur suyu ve içme suyu yatırımları için temel atma töreni düzenlendi....

Beyoğlu'nda atık su, yağmur suyu ve içme suyu yatırımları için temel atma töreni düzenlendi. Cezayirli Hasan Paşa Parkı'ndaki temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuştu.

Beyoğlu'nda atık su, yağmur suyu ve içme suyu yatırımları için temel atma töreni düzenlendi....

Beyoğlu'nda atık su, yağmur suyu ve içme suyu yatırımları için temel atma töreni düzenlendi. Cezayirli Hasan Paşa Parkı'ndaki temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuştu.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran’ın Cinayetinde Şok Edici İddia: Aile İçindeki Yasak İlişkiler ve Cinayet Planı Kan Dondurdu
2
Beyoğlu'nda Çevre Projesinin Temeli Atıldı
3
Hazar Denizi'ni Yüzerek Geçen Seyyah Karl Bushby Azerbaycan'a Ulaştı
4
İstanbul Boğazı'nda Sürüklenen Bot Başarıyla Kurtarıldı
5
Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal Yolsuzluk Suçlamasıyla İstifa Etti
6
Yeniden Refah Partisi, Anayasa Tartışmalarına Olumsuz Yaklaşıyor

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız