Beyoğlu'nda Dede ve Torunu Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

Kasımpaşa Bülent Demir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan dede ve torununa otomobil çarptı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:43
Beyoğlu'nda Dede ve Torunu Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

Beyoğlu'nda dede ve torunu otomobil çarpması sonucu yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Beyoğlu'nda, Kasımpaşa Bülent Demir Caddesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan henüz isimleri öğrenilemeyen dede ve torununa bir otomobil çarptı.

Kazada yola savrulan dede ve torun yaralandı. Olay yerindeki vatandaşlar ilk müdahalede bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya ilişkin görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler, olayın oluş biçimini belgeledi.

