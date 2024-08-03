Beyoğlu'nda Eğlence Mekanı Darbe Nedeniyle Mühürlendi

Beyoğlu'nda Şok Olay: Eğlence Mekanı Mühürlendi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, bölgede bulunan bir eğlence mekanında üç kadın müşterinin darbedilmesi sonucunda mekanın güvenlik gerekçesiyle mühürlendiğini açıkladı. Güney, yaptığı sosyal medya paylaşımında, olayın ardından alınan önlemleri duyurdu.

Mekan Neden Mühürlendi?

Başkan Güney, ruhsatsız bir spa hizmeti sunan işletmenin emniyetten gelen talimat doğrultusunda mühürlüğünü gerçekleştirdiklerini belirtti. Olayın yaşandığı mekanda, kadınların güven içerisinde vakit geçirebileceği bir çevre oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Güney, "Beyoğlu, kadınların istediği saatte güvenle gezebildiği bir ilçe olmaya devam edecektir. Huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Olay Hakkında

Ömer Avni Mahallesi'ndeki mekanda A.İ.K, H.E. ve Y.T. isimli kadın müşteriler ile işletme çalışanları arasında bir kavga meydana geldi. Bu kargaşanın ardından olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.M.D. ve V.T. adlı şüpheliler, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Adli Süreç Başlatıldı

Gözaltında bulunan şüpheliler, "kasten yaralama" ve "cinsel taciz" suçlamalarıyla adli mercilere sevk edildi. Olay, yerel halkta endişe yaratırken, Beyoğlu'ndaki güvenlik önlemlerinin artacağı belirtiliyor.

Huzurlu bir yaşantının sürdürülmesi adına hassasiyet gösteren tüm esnafa ve kendilerini savunan kadınlara teşekkür eden Başkan Güney, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.