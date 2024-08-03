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Beyoğlu'nda Eğlence Mekanında Kadınlara Saldırı Olayında İki Zanlı Tutuklandı

Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında, kadın müşterilere yapılan saldırı sonrası iki zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 23:07
Beyoğlu'nda Eğlence Mekanında Kadınlara Saldırı Olayında İki Zanlı Tutuklandı

Beyoğlu'nda Eğlence Mekanında Kadın Müşterilere Saldırı

Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında, 3 kadın müşterinin darbedilmesi olayı sonucu 2 zanlı tutuklandı. Olay, işletme çalışanları ile kadın müşteriler arasında çıkan kavga sonrası meydana geldi. Olayın Detayları

3 Ağustos'ta eğlence mekanına giden A.İ.K, H.E. ve Y.T. isimli kadınların, işletme çalışanlarıyla yaşadıkları tartışma sonucunda darbedildiği iddia edildi. M.M.D. ve V.T. adlı şüphelilerin, kavgada kadınlara saldırdığı tespit edilerek gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edildi.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz! Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı'ndan Mühürleme Kararı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, saldırı sonrası eğlence mekanının güvenlik gerekçesiyle mühürlendiğini açıkladı. Yapılan incelemelerde, M.M.D. ve V.T.'nin daha önce çeşitli suçlar kaydı olduğu belirtildi.

Beyoğlu'ndaki bu olay, kadına yönelik şiddet konusunda dikkat çekici bir boyut kazandı ve hukuki süreçlerin de titizlikle yürütüleceği vurgulandı.

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