Beyoğlu'nda Gasp: Tarlabaşı Bulvarı'nda Suçüstü Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Olayın Detayları

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, 14 Ağustos gecesi Tarlabaşı Bulvarı'nda kaldırımda bekleyen bir kişi darbedilerek zorla kol saatini ve bir miktar parasını aldı. Şüpheli, M.E.A, mağdura karşı şiddet uyguladı.

Mağdurun direnişiyle taraflar arasında arbede yaşandı. Bu sırada bölgede devriye görevinde bulunan Güven Timi ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladılar.

Soruşturma ve Yargılama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Görüntüler

Olay anı, mağdur ile şüpheli arasındaki arbede ve polis ekiplerinin müdahalesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.