Beyoğlu'nda Gecekonduda Çıkan Yangında Bir Yaralı

Beyoğlu'nda Gecekonduda Yangın!

Beyoğlu'nda, İstiklal Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi'nde bulunan iki katlı bir gecekonduda meydana gelen yangında bir kişi hafif yaralandı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Not alınan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının hızla büyümesi üzerine mahalle sakinleri de yardım eli uzatarak kendi imkânlarıyla mücadele etti. Sakinler, çektikleri hortumlar ile alevlere su sıkarak yangının büyümesini engellemeye çalıştı.

Yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de katılımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olay sırasında hafif yaralanan bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.