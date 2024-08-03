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Beyoğlu'nda Hesap Kavgası: Kadınlar ve İşletme Çalışanları Arasındaki Gerilim Güvenlik Kamerasında

Beyoğlu'ndaki bir mekanda yüksek hesap yüzünden kavga çıktı, görüntüler kaydedildi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 11:47
Beyoğlu'nda Hesap Kavgası: Kadınlar ve İşletme Çalışanları Arasındaki Gerilim Güvenlik Kamerasında

Beyoğlu'nda Hesap Kavgası

Beyoğlu'ndaki bir eğlence mekanında, kadın müşterilerle işletme çalışanları arasında yüksek hesap yüzünden gerginlik yaşandı. Cihangir Mahallesi'ndeki olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın Başlangıcı

3 Haziran'da eğlenmek için mekana giden A.İ.K, H.E. ve Y.T. isimli üç kadının, gelirken beklediklerinden yüksek bir hesapla karşılaşmaları üzerine tartışma başladı. Tartışma ilk olarak mekânın içinde başladı ancak kısa süre içinde koridora taştı.

Kavga Anı ve Müdahale

Tartışmanın büyümesiyle birlikte, olay kavgaya dönüştü. Mekân çalışanları ve ortakları, olayın büyümesini önlemek için araya girdi. Görüntülerde bu anlar net bir şekilde kaydedildi.

Polis Başvurusu

Olayın ardından, 31 Temmuz gecesi Karaköy Polis Merkezine müracaat eden üç kadın, iddialarını dile getirerek kendilerini darbettiğini öne sürdükleri V.T. ve M.M.D. adlı işletme çalışanlarından şikayetçi oldu.

Görüntüler Açığa Çıktı

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, taraflar arasındaki tartışma ve kavga anını belgeliyor. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor.

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