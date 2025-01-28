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Beyoğlu'nda Hırsızlık Şüphelisi Güven Timleri Tarafından Yakalandı

Beyoğlu'nda çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, güven timleri tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:42
Beyoğlu'nda Hırsızlık Şüphelisi Güven Timleri Tarafından Yakalandı

Beyoğlu'nda Hırsızlık Operasyonu

Beyoğlu'nda, farklı iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli K.S, güven timleri tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı güven timleri, bölgede artan hırsızlık olayları üzerine geniş çaplı bir araştırma başlattı. Yapılan titiz incelemeler ve saha çalışmaları sonrası izlerine ulaşılan şüpheli K.S'nin, gerçekleştirdiği hırsızlıkların ardından sürekli kıyafet değiştirerek kimliğini gizlemeye çalıştığı belirlendi.

Ekipler, hakkında toplamda 5 farklı suç kaydı bulunan K.S'yi Beyoğlu'nda gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, çalıntı malzeme, bir miktar para ve kamufle olmak amacıyla kullandığı bazı kıyafetler ele geçirildi.

Şüpheli K.S'nin Taksim Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri ise devam ediyor.

Beyoğlu'nda çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, güven timlerince...

Beyoğlu'nda çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, güven timlerince gözaltına alındı. Şüphelinin üzerindeki aramada, çalıntı malzeme, bir miktar para, kamufle olmak için kullandığı bazı kıyafetler ele geçirildi.

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