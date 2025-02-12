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Beyoğlu'nda İstitinat Duvarı Çöktü, İki Bina Tahliye Edildi

Beyoğlu'nda istinat duvarının çökmesi sonucu iki bina güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:43
Beyoğlu'nda İstitinat Duvarı Çöktü, İki Bina Tahliye Edildi

Beyoğlu'nda İstitut Duvarı Çöktü

Beyoğlu'nda, Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta meydana gelen olayda, önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu iki bina tahliye edildi. Yağışın etkisiyle yıkılan duvarın ardından, 4'er katlı ve toplamda 12 dairenin bulunduğu iki bina güvenlik tedbirleri nedeniyle boşaltıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis, itfaiye, AFAD, İSKİ ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle her iki binada elektrik, su ve doğal gaz kesilirken, apartman sakinleri güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Bina sakinlerinin, belediye tarafından otellere yerleştirileceği öğrenildi. Mühürlenen iki binada şu an hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de olay yerine gelerek, durum hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

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