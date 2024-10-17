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Beyoğlu'nda İzinsiz Yürüyüşte 18 Gözaltı

İzinsiz yürüyüş sırasında polislere saldıran 18 kişi adliyeye sevk edildi. 14 polis yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:00
Beyoğlu'nda İzinsiz Yürüyüşte 18 Gözaltı

Beyoğlu'nda İzinsiz Yürüyüş Olayları

Beyoğlu'nda gerçekleştirilen izinsiz bir yürüyüş sırasında polis memurlarına saldırdığı iddia edilen 18 kişi, gözaltına alınarak adliyeye gönderildi.

Olayın Detayları

Olay, 7 Ekim tarihinde Tünel Meydanı'nda, yaklaşık 120 kişilik bir grubun izinsiz gösteri için toplanmasıyla başladı. Grubun, İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapma girişimi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kalkanlarla engellendi.

Polisle Çıkan Arbede

Yetkililer, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde gruba uyarılarda bulundu. Fakat bazı katılımcılar, polislere tekme ve yumruklarla saldırarak mukavemet gösterdi.

Olaylar sırasında, toplamda 14 polis memurunun yaralandığı ve 60 kalkanın hasar gördüğü bildirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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