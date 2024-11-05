Beyoğlu'nda Kadına Taciz Davası: 2 Sanığa 30 Yıl Hapis İstemi

Beyoğlu'nda Kadına Taciz Davası Açıldı

Beyoğlu'nda, sokakta yürüyen bir kadına yönelik yapılan taciz olayı nedeniyle, iki kişi hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştır. İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmıştır.

Olayın Detayları

23 Eylül'de gece kulübünden saat 04.00 civarında evine dönen İremşan A, iki sanık tarafından yolunun kesildiği belirtilmektedir. Kadın, omuzuna dokunan sanıklardan kurtulmak için hızla yürümeye devam etmiştir.

İddianamede, sanıklardan Ömer Konu'nun olayı kontrol etmeye çalıştığı ve diğer sanık Semir Tarhan'ın da kadını taciz ettiği ifade edilmiştir. Etraftaki vatandaşların müdahalesiyle sanıklar olay yerinden uzaklaştırılmıştır.

Sanıkların İfadeleri

İddianamede, sanık Ömer Konu ifadesinde, müştekiye iyi niyetle dokunmuş olabileceğini savunurken, Semir Tarhan yaptıkları eylemden pişman olduğunu belirtmiştir.

Her iki sanık hakkında, "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından, 10 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştır. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir.

Duruşma Tarihi

Sanıklar hakkında açılan davanın ilk duruşması, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir.