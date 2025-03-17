Beyoğlu'nda Kontrolden Çıkan İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Beyoğlu'nda İETT otobüsünün kazası sonucu 1 yolcu yaralandı. Olayla ilgili ekiplerin müdahalesi 2,5 saat sürdü.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 19:58
Beyoğlu'nda Kontrolden Çıkan İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir İETT otobüsü yolcu taşırken kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, otobüsün yoldan kaldırılması 2,5 saat sürdü.

Edinilen bilgilere göre, Emekyemez Mahallesi Tersane Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti. Otobüs, refüsü aşarak karşı şeride geçti ve çelik bariyerlere çarparak durabildi.

Olayı gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri, kaza bölgesine hızla intikal etti. Yaralanan bir yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu Tersane Caddesi bir süreliğine trafiğe kapandı. İETT otobüsü, olay yerinde yapılan yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucunda vinç yardımı ile yoldan kaldırılarak cadde trafiğe açıldı.

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