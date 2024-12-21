Beyoğlu'nda Korsan Otoparkçılara Baskın: İki Şüpheli Yakalandı

Beyoğlu'nda Korsan Otoparkçılık Olayı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen İki şüpheli gözaltına alındı. Karaköy'de sokakta park etmek isteyen sürücülerden haksız yere ücret alan E.G. ve E.K. üzerinde yapılan operasyonla yakalandı.

Adli İşlem ve Para Cezası

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı davranışları nedeniyle toplam 33 bin 495 lira ceza kesildi. Bu cezalar, 47 kez "taşıt yoluna trafiği güçleştirecek şekilde bir şey koymak" ve "yayaların trafiği engelleyecek şekilde davranmak" maddelerine dayanarak uygulandı.

Hukuki Süreç Başlatıldı

Ayrıca, şüpheliler hakkında "kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan, park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçlamasıyla adli işlem yapılacak. Bu olay, İstanbul'da sürücüleri korumak ve haksız kazanç elde etmeyi önlemek için alınan önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yaparak sürücülerden ücret talep ettikleri gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan 2 şüpheliye, para cezası da verildi.