Beyoğlu'nda Korsan Otoparkçılık Yapan Şahıs Yakalandı

Beyoğlu'nda Korsan Otoparkçılık Faaliyetlerine Son Verildi

Beyoğlu'nda araçlarını park etmek isteyen sürücülerden yasadışı ücret talep eden bir şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheli Tespit Edildi

Ekipler, 'değnekçi' tabiriyle bilinen korsan otoparkçılığın önüne geçmek için yürütülen operasyon kapsamında, İnönü Caddesi'nde araç sürücülerinin yanına yaklaşarak otopark ücreti isteyen M.A. isimli şahsı gözaltına aldı.

Yasal İşlem Başlatıldı

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Bu tür yasadışı uygulamaların önlenmesi adına, denetimlerin artırılacağı vurgulandı.