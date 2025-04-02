Beyoğlu'nda Küçük Sürücünün Aracının Çarptığı Abdulkerim Yavuz Hayatını Kaybetti

Beyoğlu'nda Trafik Kazası: Küçük Sürücü Çarptı, Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, 18 yaşından küçük bir sürücünün kullandığı aracın kaldırımda oturan bir kişiye çarpması sonucu mahallede korku dolu anlar yaşandı. Olayda hayatını kaybeden kişi, Abdulkerim Yavuz (59) olarak belirlendi.

Olayın Detayları

Kaza, 31 Mart tarihinde Hacı Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. M.E. isimli sürücü, babasına ait 06 AER 753 plakalı hafif ticari aracı kullanırken, aniden kontrolden çıkıp kaldırıma çıktı. Hızla ilerleyen araç, kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz'a çarptı.

Çarpmanın ardından M.E., aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaralı Yavuz için hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Yavuz, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Ekipleri Hareket Geçti

Olay sonrası polis ekipleri, kaçan sürücüyü bulmak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, M.E. yakalanarak işlemleri için emniyete götürüldü. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın hızla ilerleyerek Yavuz'a çarpması yer alıyor.

Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde 31 Mart'ta babasına ait 06 AER 753 plakalı hafif ticari aracı kullanan 18 yaşından küçük M.E, araçla kaldırıma çıktı. 18 yaşından küçük sürücünün kullandığı araçla çarptığı kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz yaşamını yitirdi.