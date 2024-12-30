Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

İstanbul Beyoğlu'nda Yangın Paniği

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Yenişehir Mahallesi Tabur Ağası Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine intikal eden ekipler, durumu kontrol altına almak için hızlı bir şekilde hareket etti. Yangın sonrası, çevredeki binaların da tehlikeye girmesi nedeniyle çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Müdahale Süreci

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren mücadelesinin ardından kontrol altına alındı. Ancak, metruk binanın harabe halde olmasının çökme riski oluşturması, ekiplerin incelemelerine engel oldu. Yangının kesin çıkış nedeni ve daha fazla detay için araştırmalar devam ediyor.