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Beyoğlu'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Beyoğlu'nda devrilen motosikletin sürücüsü Tarlabaşı Bulvarı'nda yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:12
Beyoğlu'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Beyoğlu'nda Motosiklet Kazası

Beyoğlu'nda meydana gelen bir motosiklet kazasında, Tarlabaşı Bulvarı'nda Unkapanı Köprüsü yönünde ilerleyen 34 GHS 133 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından, ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Beyoğlu'nda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık...

Beyoğlu'nda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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