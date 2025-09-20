Beyoğlu'nda Öldürülen Taksi Şoförü Ali Sancar'ın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Beyoğlu'nda silahla öldürülen taksi şoförü Ali Sancar'ın cenazesi Adli Tıp'tan alınıp ailesine teslim edildi; saldırganın kaçtığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 12:01
Beyoğlu'nda Öldürülen Taksi Şoförü Ali Sancar'ın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Beyoğlu'nda ölüme giden yolculuk: Ali Sancar'ın cenazesi ailesine teslim edildi

Olayın detayları

Beyoğlu'nda taşıdığı yolcu tarafından silahla vurulan taksi şoförü Ali Sancar'ın cenazesi, yapılan adli işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay, Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. 34 TJZ 47 plakalı taksinin şoförü Ali Sancar, aracını kullandığı sırada yolcu tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sancar'ı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı; Sancar burada hayatını kaybetti.

Polis ve tanık tespitleri

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, saldırganın Sancar'a ateş ettikten sonra taksideki paraları alarak kaçtığı belirlendi. Emniyet güçleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Toplumsal tepki ve taziye

Olayın ardından kent genelinde toplanan taksi şoförleri, caddelerde klakson çalarak saldırıyı protesto etti. Sektör temsilcileri ve meslektaşları tedirginlik ve üzüntülerini dile getirdi.

Adli Tıp ve cenaze töreni

Öte yandan, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürülen Sancar'ın cenazesi, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Beyoğlu Çıksalın Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Açıklama

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu haberlerin sıradanlaştığını ve sonunun gelmediğini belirtti. Yaklaşık 30 yıldır mesleğini yapan Sancar'ın kısa bir ara verdikten sonra yeniden direksiyon başına döndüğünü aktaran Coşkunyürek, "Kederli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun'da Sağanak ve Heyelan: Çanakçı'da 306 kg/m², 10 Kişi Kurtarıldı
2
Tekirdağ'da Evinde 1 Kilo 36 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı
3
Kayseri OSB'de mobilya fabrikasında yangın — İtfaiye müdahalesi sürüyor
4
Atina'da İsrailli Yatırımcıya Ait Otele Kırmızı Boya Protestosu
5
Ortaköy'de Deniz Dibi Temizliği: Çok Sayıda Atık Çıkarıldı
6
Alzheimer ve Demans: Küresel Kabullenme ve Anket Bulguları
7
Ordu merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 16 tutuklama

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat