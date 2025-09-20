Beyoğlu'nda Öldürülen Taksi Şoförü Ali Sancar'ın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Beyoğlu'nda ölüme giden yolculuk: Ali Sancar'ın cenazesi ailesine teslim edildi

Olayın detayları

Beyoğlu'nda taşıdığı yolcu tarafından silahla vurulan taksi şoförü Ali Sancar'ın cenazesi, yapılan adli işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay, Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. 34 TJZ 47 plakalı taksinin şoförü Ali Sancar, aracını kullandığı sırada yolcu tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sancar'ı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı; Sancar burada hayatını kaybetti.

Polis ve tanık tespitleri

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, saldırganın Sancar'a ateş ettikten sonra taksideki paraları alarak kaçtığı belirlendi. Emniyet güçleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Toplumsal tepki ve taziye

Olayın ardından kent genelinde toplanan taksi şoförleri, caddelerde klakson çalarak saldırıyı protesto etti. Sektör temsilcileri ve meslektaşları tedirginlik ve üzüntülerini dile getirdi.

Adli Tıp ve cenaze töreni

Öte yandan, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürülen Sancar'ın cenazesi, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Beyoğlu Çıksalın Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Açıklama

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu haberlerin sıradanlaştığını ve sonunun gelmediğini belirtti. Yaklaşık 30 yıldır mesleğini yapan Sancar'ın kısa bir ara verdikten sonra yeniden direksiyon başına döndüğünü aktaran Coşkunyürek, "Kederli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.