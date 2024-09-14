Beyoğlu'nda Özel Halk Otobüsünde Yangın

Beyoğlu'nda Yangın Faciası
Beyoğlu'ndaki Cihangir Mahallesi'nde, İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde motor kısmında çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.
Yangının Başlangıcı
34 HO 2543 plakalı özel halk otobüsü, duraktan yolcularını aldıktan hemen sonra hareket etmeye çalıştığı sırada motor kısmında alevler belirdi.
Şoförün Hızlı Müdahalesi
Olayı fark eden otobüs şoförü, yolcuları hızla tahliye ederek yangına müdahale etmek için yangın tüpünü kullandı.
İtfaiye ve Polis Ekipleri Olay Yerinde
Durumun aciliyeti üzerine, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, profesyonel ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Maddi Hasar
Olay sonrası meydana gelen maddi hasar nedeniyle otobüs, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yangının sebebi ise araştırılmakta.