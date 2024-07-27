Beyoğlu'nda Rastgele Açılan Ateşte Taksiye Mermi Isabet Etti

Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı

Beyoğlu'nun Küçük Piyale Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bir şahıs, etrafa rastgele ateş açarak bir taksiye zarar verdi. Olayda, Y.M. isimli taksici, aracında kimse yokken mermilere hedef oldu.

Olayın Gelişimi

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine, polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Ekipler, yaptığı incelemelerde iki adet boş mermi kovanı buldu. İlgili güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler sayesinde, saldırganın kimliği tespit edildi.

Şüpheli Yakalandı

Yapılan araştırmalar neticesinde İ.B. isimli şahsın aşırı alkollü olduğu ve daha önce çeşitli suçlardan sabıkası olduğu belirlendi. Yapılan müdahalenin ardından İ.B., genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçları ile adliyeye sevk edildi.