Beyoğlu'nda Sağlık Ekibine Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda Sağlık Ekibine Saldırı Olayı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, 23 Aralık'ta bir vakaya müdahale eden sağlık ekibine sözlü ve fiziki saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı. Bu olayda, ambulansa da zarar verildiği bildirildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Açıklama Yaptı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu olayın ardından emniyet güçlerinin etkin çalışmaları sonucunda saldırganın yakalandığını belirtti. Güner, "Sağlık çalışanlarımızın güvenliği, sunduğumuz hizmetin sürdürülebilirliği için birincil önceliğimizdir. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız." dedi.

Şiddet Olaylarıyla Mücadele

Güner, sağlıkta şiddetin son bulması için gerekli hukuki ve toplumsal mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü saldırının kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.