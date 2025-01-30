Beyoğlu'nda Sahipsiz Köpeklerin İki Kez Saldırısı Kameralara Yansıdı

Beyoğlu'nda Sahipsiz Köpekler Yolda Yürüyenlere Saldırdı

Beyoğlu'ndaki Keçeci Piri Mahallesi Aynalı Kavak Caddesi'nde, sahipsiz köpeklerin yolda yürüyen vatandaşlara bir ay içerisinde iki kez saldırması büyük endişe yarattı. Olaylar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay Sırasındaki Müdahale

Farklı günlerde meydana gelen bu iki saldırıda da, saldırıya uğrayan kişilerin yakındaki inşaatın güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kurtulduğu öğrenildi. Güvenlik kameralarında, caddede yürüyen vatandaşların sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğradığı ve güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesi ile köpeklerin uzaklaştırıldığı anlar net bir şekilde kaydedildi.

Beyoğlu’ndaki bu olaylar, sahipsiz köpeklerin yaygın bir sorun olduğunu ve bu tür durumların nasıl önlenebileceği konusunu gündeme taşıyor. Yetkililerin konuya dair alacağı önlemler büyük bir merakla bekleniyor.