DOLAR
35,78 0,07%
EURO
37,31 -0,02%
ALTIN
3.190,78 -0,59%
BITCOIN
3.771.064,44 -0,88%

Beyoğlu'nda Sahipsiz Köpeklerin İki Kez Saldırısı Kameralara Yansıdı

Beyoğlu'nda sahipsiz köpeklerin bir ay içinde yolda yürüyenlere aynı noktada iki kez saldırısı güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:20
Beyoğlu'nda Sahipsiz Köpeklerin İki Kez Saldırısı Kameralara Yansıdı

Beyoğlu'nda Sahipsiz Köpekler Yolda Yürüyenlere Saldırdı

Beyoğlu'ndaki Keçeci Piri Mahallesi Aynalı Kavak Caddesi'nde, sahipsiz köpeklerin yolda yürüyen vatandaşlara bir ay içerisinde iki kez saldırması büyük endişe yarattı. Olaylar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay Sırasındaki Müdahale

Farklı günlerde meydana gelen bu iki saldırıda da, saldırıya uğrayan kişilerin yakındaki inşaatın güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kurtulduğu öğrenildi. Güvenlik kameralarında, caddede yürüyen vatandaşların sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğradığı ve güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesi ile köpeklerin uzaklaştırıldığı anlar net bir şekilde kaydedildi.

Beyoğlu’ndaki bu olaylar, sahipsiz köpeklerin yaygın bir sorun olduğunu ve bu tür durumların nasıl önlenebileceği konusunu gündeme taşıyor. Yetkililerin konuya dair alacağı önlemler büyük bir merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
2
Hakaret Eden Öğrencilerle Uzlaşma: Öğretmenden Kitap ve Spor Şartı
3
Tokat Belediyesi'nden 250 Kişiye Evde Bakım Hizmeti
4
Borneo Adası'ndaki Sel ve Heyelanlar 5 Can Aldı
5
Batman'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
6
Şanlıurfa'da Depremzedelere Ev Müjdesi: Tüm Hak Sahipleri 2024'te Evlerine Kavuşacak

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor