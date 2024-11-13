Beyoğlu'nda Silahlı Tehdit: Market Çalışanı Kamera Kayıtlarında

Market Çalışanını Silahla Tehdit Eden Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda, alışveriş yapmak üzere girdiği markette kendisiyle ilgilenmediğini iddia eden bir kişi, market çalışanına küfür edip silahla tehditte bulundu. Olay, Piri Paşa Mahallesi'ndeki bir marketin önünde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, engelli aracıyla markete giden bir şahıs, marketin çalışanıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sözlü hakarette bulunan engelli, belinden çıkardığı silahı market çalışanına doğrultarak tehditte bulundu ve olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine çalışma başlatarak şüpheli N.A.'yı aynı mahalledeki evinde gözaltına aldı. Yapılan aramada, N.A.'nın üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve 3 fişek bulundu. Şüphelinin, emniyette çeşitli suçlardan 12 kaydı olduğu tespit edildi.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan işlemlerin ardından, N.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Market çalışanını silahla tehdit ettiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.