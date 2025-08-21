Beyoğlu'nda Sokakta Çanta Çalan Şüpheli M.D. Tutuklandı

Beyoğlu'nda Sokakta Çanta Çalınması: Şüpheli Tutuklandı

Güvenlik kamerası görüntüleri ve polis operasyonu

Beyoğlu'nda sokakta yürüyen bir kadının kol çantasının zorla alınması olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri kayda geçti. Olay, 7 Ağustos tarihinde Bülbül Mahallesi'nde, muayene olmak için hastaneye giden H.G. isimli kadının başına geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından belirlenen M.D. yakalanarak emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Olayda çalınan kol çantası ise yetkililerce mağdur H.G.'ye teslim edildi.

Görüntülerdeki anlar

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta yürüyen kadının omzuna yandan astığı kol çantasının karşı yönünden gelen bir kişinin zorla aldığı, mağdur kadının ise arkasından bağırarak yürüdüğü anlar yer alıyor. Olay anı kayıtları soruşturmanın ilerlemesinde belirleyici oldu.