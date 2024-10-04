Beyoğlu'nda Taciz Olayı: İki Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda Taciz Olayının Gelişmeleri

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, sokakta yürüyen bir kadına yönelik taciz iddiaları üzerine iki şüpheli tutuklandı. Olay, 24 Eylül tarihinde Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Balo Sokağı'nda yapılan taşkınlık ihbarı sonrasında olay yerine intikal etti. İki şahsı ikaz eden ekipler, çevredeki vatandaşlarla görüşerek olaya ilişkin bilgi topladı.

Mağdur, İ.Ş., şüphelilerin kendisine bacağına dokunarak saldırdığını ve zorla öptüklerini belirtti. İlk gözaltına alınan şüpheliler, kimlikleri belirlendikten sonra S.T. ve Ö.K. olarak tespit edildi ancak öncelikle serbest bırakıldılar.

Gözaltı Kararının Alınması

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iki şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. S.T., Mersin'de düzenlenen bir operasyon ile yakalandı ve Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Diğer şüpheli Ö.K. ise İstanbul'daki bir operasyonla yakalandı ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne intikal ettirildi.

Savcılık İşlemleri

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, S.T.'nin ifadesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı. Ö.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüphelilerin Tutuklanma Süreci

Her iki şüpheli, ifadelerinin ardından "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamaları ile İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Yapılan değerlendirme neticesinde, şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildi.

Bu olay, toplumda kadına yönelik şiddet konusundaki hassasiyeti bir kez daha gündeme getirmiştir.