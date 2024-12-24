Beyoğlu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Beyoğlu'ndaki Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nde gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay, tünelin Kasımpaşa çıkışında S.A. yönetimindeki 34 BAT 753 plakalı motosikletin, Ş.V. yönetimindeki 34 SV 1313 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucunda meydana geldi.

Kaza ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaza sonrası tünelde güvenlik önlemleri alarak trafiği denetim altına aldı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü S.A., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ş.V. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.