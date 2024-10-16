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Beyoğlu'nda Tutuklanan Şüpheli Olayı Güvenlik Kamerasında

Beyoğlu'nda motosikletli şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Operasyon kameralara yansırken, detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 20:55
Beyoğlu'nda Tutuklanan Şüpheli Olayı Güvenlik Kamerasında

Beyoğlu'nda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, 3 şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Gözaltına alınanlardan biri, E.T., tutuklandı.

Olayın Gelişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 00.30 civarında İstiklal Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri rutin denetim sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir motosikletliyi takibe aldı. Motosikletliye müdahale etmek isteyen polis, o sırada kaldırımda oturan iki diğer zanlının da hareketlendiğini ve motosikletleriyle kaçmaya çalıştığını fark etti.

Yapılan Operasyon

Güvenlik güçleri, hızlı bir şekilde harekete geçerek üç şüpheliyi yakaladı. Yapılan üst aramasında E.T.'nin üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca, 16 fişek ve iki çelik plaka bulundu. Diğer bir zanlı V.Ö.'nün üzerinde ise atışa hazır bir ruhsatsız tabanca ve 9 fişek tespit edildi.

Yakaladıkları Yöntemler Şaşırttı

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin ayakkabılarına streç geçirerek dikkat çekmemeye çalıştıkları, E.T.'nin gövdesine ise bir çelik plaka bantladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. E.T. tutuklanırken, diğer şüpheliler E.D. ve V.Ö. serbest bırakıldı.

Güvenlik Kameralarında Anbean Görüntülendi

Yaşanan olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli şüphelinin polise yakalanma anı ve zanlıların kaçma çabaları net bir şekilde yer aldı.

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