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Beyoğlu'nda Usta ve Genç Sanatçıların Hüsnühat Sergisi Açıldı

Beyoğlu'ndaki sergide, usta ve genç hat sanatçılarının eserleri sanatseverlerle buluştu. Sergi, 4 Aralık'a kadar ziyarete açık.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 21:39
Beyoğlu'nda Usta ve Genç Sanatçıların Hüsnühat Sergisi Açıldı

Hüsnühat Sanatı Sergisi Beyoğlu'nda Sanatseverlerle Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Etkinlikler Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hüsnühat Sanatı: İstanbul Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Sergisi" Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde açıldı.

Sergide, ünlü hattatlar Hasan Çelebi, Fuat Başar, Salih Zeki Tekin, Mahmut Şahin, Ahmet Kutluhan, Melek Bayraktar, Ayşe Süheyla Ekici, Abdullah Gün, Nejdet Altıparmak ve Ahmet Demir gibi isimlerin eserleri sanatseverlerin ilgisine sunuluyor.

Önemli Açıklamalar ve Hedefler

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün önemli bir çalışması olduğunu belirtti. Terzi, geleneksel sanatların hem Türkiye'de hem de dünya genelinde daha fazla görünür olmasının önemine dikkat çekerek, bu çabalarının başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm topluma ulaşmayı hedeflediğini vurguladı.

Terzi, “Bugün içlerinde Yaşayan İnsan Hazinesi olan kıymetli sanatçılarımızın eserlerinden oluşan bir serginin açılışını yapmış olduk. İstanbulluları ve İstanbul'a gelecek hüsnühatseverleri sergimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz.” dedi.

Kültürel Mirası Tanıtma Çabası

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, müdürlüklerinin geleneksel sanatlara son iki yılda özel bir ilgi gösterdiğini ifade etti. Yılmaz, “Müdürlüğümüz, bu kültürel mirasın hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınmasına büyük önem veriyor. Bu sergi de bu çabanın bir tezahürü.” diye konuştu.

Yılmaz, ayrıca serginin, hat sanatının yaşayan büyük üstatlarıyla genç nesilleri buluşturduğunun altını çizerek, bu buluşmanın etkileşim açısından son derece önemli olduğunu belirtti. "Bu sanat bizim inancımızın, tarihimizin, kültürümüzün en canlı yansımalarından biri.” sözleriyle sanatın anlamına vurgu yaptı.

Sergi, 4 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Etkinlikler Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Kültür ve...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Etkinlikler Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Hüsnühat Sanatı: İstanbul Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Sergisi" düzenlendi. Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde açılan sergiye ilişkin Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz (solda) AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Etkinlikler Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Kültür ve...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Etkinlikler Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Hüsnühat Sanatı: İstanbul Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Sergisi" düzenlendi. Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde açılan sergiye ilişkin Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi (sağda) ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz (solda) AA muhabirine açıklamada bulundu.

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