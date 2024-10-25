Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu

Beyoğlu'nda gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda, toplam 30 kilo 85 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir ev ile araçta uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucunun yanı sıra 2 hassas terazi, 4 vakum makinesi, pres makinesi ve çeşitli kalıp aparatları da ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyonda dört şüpheli, B.B, K.D, B.C.U. ve K.K.Ö., gözaltına alındı. Yapılan inceleme sonucunda K.K.Ö'nün "uyuşturucu madde ticareti", B.C.U'nun ise "suç işlemek için örgüt kurmak", "uyuşturucu madde ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Adli Süreç

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, tutuklandı.

Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda 30 kilo 85 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 30 kilo 85 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 4 vakum makinesi, pres makinesi ve kalıp aparatları ele geçirildi.