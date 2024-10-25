DOLAR
34,28 -0,12%
EURO
37,16 -0,05%
ALTIN
2.997,1 0,43%
BITCOIN
2.318.433,11 0,86%

Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:08
Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu

Beyoğlu'nda gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda, toplam 30 kilo 85 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir ev ile araçta uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucunun yanı sıra 2 hassas terazi, 4 vakum makinesi, pres makinesi ve çeşitli kalıp aparatları da ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyonda dört şüpheli, B.B, K.D, B.C.U. ve K.K.Ö., gözaltına alındı. Yapılan inceleme sonucunda K.K.Ö'nün "uyuşturucu madde ticareti", B.C.U'nun ise "suç işlemek için örgüt kurmak", "uyuşturucu madde ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Adli Süreç

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, tutuklandı.

Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda 30 kilo 85 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4...

Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda 30 kilo 85 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 30 kilo 85 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 4 vakum makinesi, pres makinesi ve kalıp aparatları ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Japonya, Kuzey Kore Askerlerinin Rusya'ya Gönderilmesine Dair Endişelerini Aydınlatıyor
2
Türk Firmaları Irak'ta Sulama Altyapısını Geliştiriyor
3
Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
4
Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
5
Belçika'nın Şirinler Dünyası Ziyarete Açıldı
6
Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe
7
Scholz'dan Ukrayna'nın NATO Üyeliği Hakkında Açıklama

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı