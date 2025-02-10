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Beyoğlu'nda Vergi Dairesi Bodrumunda Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda vergi dairesinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:39
Beyoğlu'nda Vergi Dairesi Bodrumunda Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda, Şişhane Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan Beyoğlu Vergi Dairesi'nin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Yangının çıkmasının ardından, durum hızla polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, binada bulunanları tahliye ederek, güvenlik önlemlerini almayı başardı.

İtfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü.

Beyoğlu'nda, vergi dairesinin bodrumunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis...

Beyoğlu'nda, vergi dairesinin bodrumunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri, binadakileri tahliye edip güvenlik önlemleri aldı.

Beyoğlu'nda, vergi dairesinin bodrumunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis...

Beyoğlu'nda, vergi dairesinin bodrumunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri, binadakileri tahliye edip güvenlik önlemleri aldı.

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