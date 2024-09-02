Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Beyoğlu'nda Yangın Alarmı: Anne ve 3 Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; mahsur kalan anne ve çocukları kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 15:01
Beyoğlu'nda Yangın Alarmı: Anne ve 3 Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Beyoğlu'nda Korkutan Yangın

Beyoğlu'nda, Keçecipiri Mahallesi Terzi Kasım Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın Müdahalesi ve Kurtarma İşlemleri

Yangın ihbarını alan ekipler, kısa sürede bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk etti. İtfaiye ekipleri, yangının etkisiyle 2. katta mahsur kalan bir anne ve 3 çocuğunu, özverili bir çalışma ile kurtarmayı başardı.

Kurtarılan anne ve çocuklar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ambulansta gerekli müdahaleleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının Görüntüleri Sosyal Medyada Paylaşıldı

Olay anı, cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın anı ve kurtarma çalışmaları, sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı.

Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar