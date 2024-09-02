Beyoğlu'nda Yangın Alarmı: Anne ve 3 Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Beyoğlu'nda Korkutan Yangın

Beyoğlu'nda, Keçecipiri Mahallesi Terzi Kasım Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın Müdahalesi ve Kurtarma İşlemleri

Yangın ihbarını alan ekipler, kısa sürede bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk etti. İtfaiye ekipleri, yangının etkisiyle 2. katta mahsur kalan bir anne ve 3 çocuğunu, özverili bir çalışma ile kurtarmayı başardı.

Kurtarılan anne ve çocuklar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ambulansta gerekli müdahaleleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının Görüntüleri Sosyal Medyada Paylaşıldı

Olay anı, cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın anı ve kurtarma çalışmaları, sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı.

Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.