Beyoğlu'nda Yangın Üç Gecekondunun Küllerini Oluşturdu

Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan yangın, bitişikteki iki gecekonduya da sıçrayarak kullanılamaz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:58
Beyoğlu'nda Yangın Üç Gecekondunun Küllerini Oluşturdu

Beyoğlu'nda Yangın Felaketi: Üç Gecekondu Tahrip Oldu

Beyoğlu'nda, Suriri Mehmet Efendi Mahallesi'nde yer alan bir gecekonduda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki gecekonduya daha sıçradı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangının olduğu Ufak Köprü Sokak'ta, olay yerine ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak önemli bir müdahale için zemin hazırladı. İtfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak maalesef, yangın sonucu üç gecekondu tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili detaylı araştırmalar sürüyor.

Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan ve bitişikteki iki gecekonduya da sıçrayan yangın itfaiye...

Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan ve bitişikteki iki gecekonduya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında gecekondular kullanılamaz hale geldi.

Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan ve bitişikteki iki gecekonduya da sıçrayan yangın itfaiye...

Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan ve bitişikteki iki gecekonduya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında gecekondular kullanılamaz hale geldi.

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