Beyoğlu'nda Yeni Bir Yardım Durağı: Hayır Çarşısı

Beyoğlu'nda Hayır Çarşısı Açıldı

İstanbul'da hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan Hayır Çarşısı, Beyoğlu'nda resmi olarak hizmet vermeye başladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından Hayata Geçirildi

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, bünyesindeki ihtiyaç sahiplerinin faydalanabilmesi amacıyla bu projeyi gerçekleştirerek önemli bir sosyal sorumluluk adımı attı.

Açılış Törenine Önemli İsimler Katıldı

Açılışta, İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner yer aldı. Tören esnasında Vali Gül, "Bu mağaza gerçekten farklı bir konseptte. İhtiyaç sahiplerinin ayakkabıdan kıyafete kadar pek çok ihtiyacını karşılayacak" dedi.

İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli

Hayır Çarşısı, ihtiyaç sahibi aileler için giysi, ev eşyası ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini temin etmek amacıyla tasarlandı. Açılışta, yöneticiler ve destek verenler ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için daha çok çalışacaklarının altını çizdiler.

Davut Gül, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, ihtiyaç sahiplerinin yıl boyunca buradan faydalanabileceğini belirtti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren "Hayır Çarşısı"nı Beyoğlu'nda hizmete açtı. Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nın giriş katında yer alan "Hayır Çarşısı"nın açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner katıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren "Hayır Çarşısı"nı Beyoğlu'nda hizmete açtı. Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nın giriş katında yer alan "Hayır Çarşısı"nın açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner katıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren "Hayır Çarşısı"nı Beyoğlu'nda hizmete açtı. Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nın giriş katında yer alan "Hayır Çarşısı"nın açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner katıldı.