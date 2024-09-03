Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Beyoğlu'nda Yeni Bir Yardım Durağı: Hayır Çarşısı

İstanbul'da ihtiyaç sahipleri için açılan Hayır Çarşısı, giysi ve temel malzemelerin teminini sağlıyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 19:28
Beyoğlu'nda Yeni Bir Yardım Durağı: Hayır Çarşısı

Beyoğlu'nda Hayır Çarşısı Açıldı

İstanbul'da hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan Hayır Çarşısı, Beyoğlu'nda resmi olarak hizmet vermeye başladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından Hayata Geçirildi

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, bünyesindeki ihtiyaç sahiplerinin faydalanabilmesi amacıyla bu projeyi gerçekleştirerek önemli bir sosyal sorumluluk adımı attı.

Açılış Törenine Önemli İsimler Katıldı

Açılışta, İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner yer aldı. Tören esnasında Vali Gül, "Bu mağaza gerçekten farklı bir konseptte. İhtiyaç sahiplerinin ayakkabıdan kıyafete kadar pek çok ihtiyacını karşılayacak" dedi.

İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli

Hayır Çarşısı, ihtiyaç sahibi aileler için giysi, ev eşyası ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini temin etmek amacıyla tasarlandı. Açılışta, yöneticiler ve destek verenler ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için daha çok çalışacaklarının altını çizdiler.

Davut Gül, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, ihtiyaç sahiplerinin yıl boyunca buradan faydalanabileceğini belirtti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini...

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren "Hayır Çarşısı"nı Beyoğlu'nda hizmete açtı. Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nın giriş katında yer alan "Hayır Çarşısı"nın açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner katıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini...

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren "Hayır Çarşısı"nı Beyoğlu'nda hizmete açtı. Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nın giriş katında yer alan "Hayır Çarşısı"nın açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner katıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini...

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren "Hayır Çarşısı"nı Beyoğlu'nda hizmete açtı. Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nın giriş katında yer alan "Hayır Çarşısı"nın açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

195 TL'den 90 TL'ye Düştü! ŞOK 4 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı: Kış Hazırlıkları İçin Büyük İndirim Haftası Başladı

Eylül Ayının En Ucuz Sıfır Otomobilleri Belli Oldu: Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Renault, Skoda ve Diğer Markaların Güncellenen Fiyat Listeleri

Turkcell Superonline'dan 30. Yıl Hediyesi: 1000 Mbps Hızında İnternet Ücretsiz Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

3-4-5-6-7 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi: Ödemeler Başladı mı?

195 TL'den 90 TL'ye Düştü! ŞOK 4 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı: Kış Hazırlıkları İçin Büyük İndirim Haftası Başladı

Ankara'da olup B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı: İş Bankası yüksek maaşlı personel alım ilanını az önce duyurdu

2021 Model Porsche Marka Araç İcradan Satışa Çıkarılıyor! İşte Fiyatı ve İhale Tarihleri

Merkez Bankası En Az 39 Bin TL Maaş ile Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Turkcell Superonline'dan 30. Yıl Hediyesi: 1000 Mbps Hızında İnternet Ücretsiz Oldu

Eylül Ayının En Ucuz Sıfır Otomobilleri Belli Oldu: Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Renault, Skoda ve Diğer Markaların Güncellenen Fiyat Listeleri

4 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Aşk, para, sağlık ve kariyer falı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula