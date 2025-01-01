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Beyoğlu'nda Yılbaşı Gecesi Darbetme Olayında 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Beyoğlu’ndaki bir eğlence mekânında iki kişinin darbedilmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 14:52
Beyoğlu'nda Yılbaşı Gecesi Darbetme Olayında 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Beyoğlu'nda Yılbaşı Gecesi Darbetme Olayı

Beyoğlu'nda yılbaşı gecesi gerçekleşen bir darbetme olayı sonrası dört zanlı gözaltına alındı. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde iki kişinin bir eğlence mekanı önünde çalışanlar tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüleri incelemeye aldı.

Olayın Detayları

Şehit Muhtar Mahallesi'nde faaliyet gösteren eğlence mekanında, M.B.Ç. adlı bir kişinin, kız arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrasında iş yeri çalışanları tarafından 04.30 sıralarında dışarı çıkarıldığı belirlendi. Bu durum, taraflar arasında yeni bir tartışmaya yol açtı ve M.B.Ç. ile yanında bulunan T.İ.Y. darbedildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Kavganın ardından eğlence mekanı çalışanları G.K, E.Ç, B.D. ve B.Ö., gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “kasten yaralama” suçlamasıyla işlem yapıldı. İlgili dosyalar savcılığa gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

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