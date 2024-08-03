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Beyoğlu'ndaki Eğlence Mekanında Kadınların Darp Edilmesi Olayı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, eğlence mekanındaki kadınların darp edilme olayı hakkında açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 13:47
Beyoğlu'ndaki Eğlence Mekanında Kadınların Darp Edilmesi Olayı

İstanbul'da Eğlence Mekanında Kadınlara Zorbalık

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında yaşanan darp olayıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Kavganın nedeni, telefonlarını şarj etmek isteyen kadın müşteriler ile işletme çalışanları arasında çıkan tartışmaya dayanıyor.

Olayın Detayları

Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.İ.K, H.E. ve Y.T. isimli kadınlar telefonlarını şarj etmek için beklerken, mekan çalışanları hesaplarını getirmiş ve kapanacaklarını bildirmiştir. Bu durum üzerine kadınlar ve çalışanlar arasında bir tartışma başlamıştır.

Yapılan incelemeler sonucunda, olay anında kadınları darp eden kişilerin M.M.D. ve V.T. olduğu belirlenmiş, bu kişiler 2 Ağustos saat 21.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. M.M.D'nin 13, V.T'nin ise 12 suç kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.

Adli Süreç ve Bakan Yerlikaya'nın Açıklaması

Şüpheliler, 'kasten yaralama' ve 'cinsel taciz' suçlarıyla adli makamlara sevk edilmiştir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz! Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir." ifadelerini kullanmıştır.

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