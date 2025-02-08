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Beyoğlu'ndaki Otelde Yangın: Turistler Tahliye Edildi

Beyoğlu'nda bir otelin dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Turistler tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 07:42
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 07:42
Beyoğlu'ndaki Otelde Yangın: Turistler Tahliye Edildi

Beyoğlu'nda Otel Yangını: Yangın Kontrol Altına Alındı

Beyoğlu, Kuloğlu Mahallesi Ağa Hamamı Sokak'ta bulunan 6 katlı bir otelin dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, otelin giriş katındaki reklam panolarında başlamış ve kısa sürede dış cepheye sıçramıştır. Olay sırasında, otel görevlileri dumanları fark ederek, içerideki misafirlerin çoğunu yabancı turistlerden oluşturan konukları tahliye etmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve otel görevlilerinin ortak çabasıyla, yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın anında, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yağmur altında takip eden turistler, müdahale sonrasında oteline geri döndü. Yangınla ilgili olarak daha fazla bilgi verilmedi.

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