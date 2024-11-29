DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,71 -0,21%
ALTIN
2.967,93 -1,14%
BITCOIN
3.324.765,06 -1,04%

Beyoğlu'ndaki Otelin Çatısında Yangın Panic Yarattı

Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:28
Beyoğlu'ndaki Otelin Çatısında Yangın Panic Yarattı

Beyoğlu'nda Şok Yangın!

Beyoğlu'nda, Asmalı Mescit Mahallesi, Balyoz Sokak'ta bir otelin çatısında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenememekle birlikte, söz konusu olayda yangın jeneratör kaynaklı olarak değerlendiriliyor.

İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Yangın, otel içerisindeki konukların güvenliği için derhal itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, hızlı bir müdahale ile yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Güvenlik Tedbirleri Alındı

Yangın esnasında otelde konaklayan tüm müşteriler, güvenlik tedbirleri kapsamında tahliye edilerek güvenli bir alana yönlendirildi. Yangının nedenine dair incelemeler sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başlandı
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Umman Sultanı ile Görüştü
3
Huawei HarmonyOS NEXT ile Teknoloji Yarışında Yeni Bir Dönem Başlattı
4
Ankara'da Trafik Sorununa Çözüm: Sıkışıklık Ücretlendirmesi ve Mesai Saati Değişikliği Önerisi
5
İran ve Avrupa, Nükleer Müzakerelerde İlk Adımı Atıyor
6
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 4 İşçi Temsilcisi Olacak
7
Kaybolan Kanadalı Kampçı Sam Benastick Haftalar Sonra Bulundu

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor