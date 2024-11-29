Beyoğlu'ndaki Otelin Çatısında Yangın Panic Yarattı

Beyoğlu'nda Şok Yangın!

Beyoğlu'nda, Asmalı Mescit Mahallesi, Balyoz Sokak'ta bir otelin çatısında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenememekle birlikte, söz konusu olayda yangın jeneratör kaynaklı olarak değerlendiriliyor.

İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Yangın, otel içerisindeki konukların güvenliği için derhal itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, hızlı bir müdahale ile yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Güvenlik Tedbirleri Alındı

Yangın esnasında otelde konaklayan tüm müşteriler, güvenlik tedbirleri kapsamında tahliye edilerek güvenli bir alana yönlendirildi. Yangının nedenine dair incelemeler sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.