Beyoğlu'ndaki Restoranda Palalı Saldırı: Anlar Güvenlik Kamerasında

Beyoğlu'nda Restoranda Palalı Saldırı

Beyoğlu’nda 11 Kasım akşamı, Tomtom Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana gelen olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Alacak meselesi nedeniyle, V.Ü. (26) ile E.E. (51) arasında başlayan tartışma, hızla kavgaya dönüştü.

Tartışma Neştersiz Kalmadı

Tartışmanın büyümesi üzerine E.E., belinden çıkardığı palayla restoran çalışanı V.Ü.’ye saldırdı. Saldırıda hafif yaralanan V.Ü., hızlıca kapıya yönelerek E.E.’yi çekpasla kovalamaya çalıştı. Bu esnada olaydan panikleyen müşteriler restorandan dışarıya fırladı.

Polis Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı E.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Restoran işletmecisi S.S. (29) ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak S.S., izinsiz çalıştığı ve aranması bulunduğu için Geri Gönderme Merkezi’ne yönlendirildi.

Güvenlik Kameraları Her Şeyi Belgeledi

Olay anı, restoranın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler, yaşanan olayların korkunç anlarını gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.