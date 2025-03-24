Beyoğlu'ndaki Tarihi Suriye Pasajı'nda Yangın Söndürüldü

Beyoğlu'nda Tarihi Pasajda Yangın Paniği

Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Suriye Pasajı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Olay, pasajın 4. katındaki ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangının ihbar edilmesinin ardından, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda, yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle pasajda bazı hasarların oluştuğu bildirildi.

Kaymakam Atasoy'dan Açıklama

Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır" ifadesini kullandı. Ayrıca, Atasoy, polis ekiplerinin çevrede tedbir aldığını ve olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Beyoğlu'nda, 5 katlı tarihi Suriye Pasajı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Beyoğlu'nda, 5 katlı tarihi Suriye Pasajı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü