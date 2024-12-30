Beyoğlu'ndaki Terör Saldırısında İki Şüpheli Yakalandı

Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de gerçekleştirilen ve terör örgütü PKK/YPG tarafından talimat verilen bombalı saldırı sonrasında yaptığı çalışmalarla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün istihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri iki şüpheliyi yakaladı.

Patlamada 6 kişinin hayatını kaybetmesi ve 99 kişinin yaralanması sonucu, ekiplere düşen inceleme görevine hızla girişildi. Yapılan araştırmalarda, geçmişte PKK/KCK yapılanmasına katılmış ve İstanbul’da silahlı eylem eğitimleri alan kişilerin deşifre edilmesi sağlandı.

Yakalanan şüphelilerin, terör saldırısının faillerinden Ahlam Albashir'in Türkiye’ye girmesine ve tedbirli bir yaşam sürmesine yardımcı oldukları iddia ediliyor. Ayrıca, bu kişilerinin 23 Aralık tarihinde Beyoğlu’nda F.K. isimli şahsı PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması adına alıkoyarken silah zoruyla tehdit ettikleri belirlendi.

Yapılan operasyonlar kapsamında, İstanbul merkezli olarak Adana, Diyarbakır ve Mersin’de 27 Aralık tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, terör saldırısıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi ile diğer zanlıların bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, yasaklı yayınlar, airsoft tabancası ve dijital materyaller ele geçirildi.