DOLAR
35,26 -0,28%
EURO
36,76 -0,12%
ALTIN
2.965,98 -0,32%
BITCOIN
3.311.829,64 -0,12%

Beyoğlu'ndaki Terör Saldırısında İki Şüpheli Yakalandı

Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'deki terör saldırısının failleri arasında iki şüpheli yakalandı. 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:45
Beyoğlu'ndaki Terör Saldırısında İki Şüpheli Yakalandı

Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de gerçekleştirilen ve terör örgütü PKK/YPG tarafından talimat verilen bombalı saldırı sonrasında yaptığı çalışmalarla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün istihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri iki şüpheliyi yakaladı.

Patlamada 6 kişinin hayatını kaybetmesi ve 99 kişinin yaralanması sonucu, ekiplere düşen inceleme görevine hızla girişildi. Yapılan araştırmalarda, geçmişte PKK/KCK yapılanmasına katılmış ve İstanbul’da silahlı eylem eğitimleri alan kişilerin deşifre edilmesi sağlandı.

Yakalanan şüphelilerin, terör saldırısının faillerinden Ahlam Albashir'in Türkiye’ye girmesine ve tedbirli bir yaşam sürmesine yardımcı oldukları iddia ediliyor. Ayrıca, bu kişilerinin 23 Aralık tarihinde Beyoğlu’nda F.K. isimli şahsı PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması adına alıkoyarken silah zoruyla tehdit ettikleri belirlendi.

Yapılan operasyonlar kapsamında, İstanbul merkezli olarak Adana, Diyarbakır ve Mersin’de 27 Aralık tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, terör saldırısıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi ile diğer zanlıların bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, yasaklı yayınlar, airsoft tabancası ve dijital materyaller ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı'dan Fahiş Fiyat Artışlarına İlişkin Açıklamalar
2
Ekonomi Yönetimi, Emekli Aylıkları ve Asgari Ücret Konularını Değerlendirdi
3
2024'te Irak'ta Öne Çıkan Gelişmeler: İran Saldırısı, PKK Yasağı ve Erdoğan'ın Ziyareti
4
Meksika'da 11 Mezarda 15 Ceset Bulundu: Sınırda Uyuşturucu Çatışması İzleri
5
İstanbul Adliyeleri 2024'te Türkiye'nin Yargı Gündeminde Öne Çıkıyor
6
Fransa Başbakanı Bayrou, Mayotte Adası'nı Kasırga Ziyaretiyle Gündeme Getirdi
7
Suriye Sağlık Bakanı: Türkiye'nin Duruşu Şerefli ve Destekleyici

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı