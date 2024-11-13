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Beyoğlu'ndaki Terör Saldırısının Üzerinden İki Yıl Geçti

İstanbul Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de gerçekleşen terör saldırısının detayları ve sonuçları üzerinden iki yıl geçti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:04
Beyoğlu'ndaki Terör Saldırısının Üzerinden İki Yıl Geçti

Beyoğlu'ndaki Terör Saldırısının Üzerinden İki Yıl Geçti

İstanbul'un kalbinde, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde yaşanan ve PKK/YPG terör örgütü tarafından planlanan saldırının üzerinden iki yıl geçti. Saldırı sonucunda 6 kişi hayatını kaybederken, 99 kişi de yaralandı; birçok işyeri büyük hasar gördü.

Saldırıyı Gerçekleştiren Ahlam Albashir

Saldırı, Ahlam Albashir ismindeki kadın terörist tarafından gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, güvenlik güçleri 1200 kamera görüntüsünü inceledi ve bombanın bir kadın tarafından bırakıldığını tespit etti. Albashir, olay sonrasında kaçtığı sırada yakalanarak adalete teslim edildi.

PKK/YPG Bağlantısı ve Soruşturma Süreci

Soruşturmada, Albashir'in yurt dışından gelen talimatlarla hareket ettiği ve saldırının PKK/YPG tarafından düzenlendiği belirlendi. Bu bağlamda, Ahlam Albashir ile bağlantılı olan diğer şüphelilerin peşine düşüldü. Bilal El Hacmaos ise saldırıda kullanılan bombayı hazırlayan kişi olarak tespit edildi.

İddianame ve Mahkeme Süreci

3 Şubat 2023'te hazırlanan iddianamede, Albashir hakkındaki suçlamalar arasında "devletin birliğini bozma" ve "kasten öldürme" yer aldı. Tarih boyunca terör eylemlerinde gösterilen benzer bir davranışla, saldırıya karışan tüm şahıslar hakkında yargılama süreci başladı.

Mahkemenin Kararları

26 Nisan 2024’te alınan karar doğrultusunda, Ahlam Albashir, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar ise benzer suçlamalarla hapis cezalarına mahkum edildi. Mahkeme, bu eylemin amaçlarının Türkiye'nin birliğini bozmak ve toplumu korkutmak olduğunu vurguladı.

Albashir ve diğer sanıkların yargılanmasına yönelik süreç devam ederken, bu tür terör eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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