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Beyoğlu'ndaki Terra Santa Manastırı Tahliyesine CHP'den Sert Tepki

CHP İstanbul İl Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı, tahliye kararına karşı bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 13:23
Beyoğlu'ndaki Terra Santa Manastırı Tahliyesine CHP'den Sert Tepki

Beyoğlu'ndaki Tahliye Kararına Tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınan tahliye kararına karşı kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Hizmetlerin Engellendiği İddiası

Özgür Çelik, Beyoğlu Belediyesine tahsis edilen Terra Santa Manastırı hakkında verilen tahliye kararının, ilçedeki sosyal hizmetlerin engellenmeye çalışıldığını öne sürdüğünü ifade etti. Çelik, "Burayı günde binlerce genç ziyaret ediyor, burada vakit geçiriyor. Sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor. Şimdi bir tahliye kararı getirerek Beyoğlu halkını cezalandırıyorsunuz" dedi.

Polis Zoru İle Tahliye Gelebilir

Belediye Başkanı İnan Güney ise söz konusu manastırın, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan tahsis protokolü çerçevesinde kültür ve sanat hizmetleri için 10 yıl süreyle tahsis edildiğini hatırlattı. Ancak, yarın polis zoruyla tahliye edileceği bilgisi aldıklarını kaydetti.

CHP liderleri ve 39 ilçe başkanı, 26 belediye başkanı, meclis üyeleri, il yöneticileri, kadın ve gençlik kolu başkanlarıyla birlikte Terra Santa Manastırı'na gelerek durumu protesto etti.

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