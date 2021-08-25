Beyoğlu’nda otel önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beyoğlu’nda dün gece Karaköy Necatibey Caddesi üzerindeki otelin önünde silahlı kavga meydana geldi. Gelen bilgilere göre Süleyman Köker ve Halil Talha Ertuğrul ikilisinin yanına adları henüz belirlenemeyen 4 kişi gedi.
Sağlık ekipleri Süleyman Köker ve Halil Talha Ertuğrul’u hastaneye sevk etti. Halil Talha Ertuğrul tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheliyi yakalamak adına geniş çaplı soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 25.08.2021 11:11