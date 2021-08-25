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Beyoğlu’nda otel önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beyoğlu’nda bir otelin önünde silahlı kavga meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır iki kişi yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:11
Beyoğlu’nda otel önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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İstanbul Beyoğlu’nda dün gece Karaköy Necatibey Caddesi üzerindeki otelin önünde silahlı kavga meydana geldi. Gelen bilgilere göre Süleyman Köker ve Halil Talha Ertuğrul ikilisinin yanına adları henüz belirlenemeyen 4 kişi gedi.


İki taraf bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışma bir anda alevlendi ve 4 kişilik gruplar silah çekti. Süleyman Köker ve Halil Talha Ertuğrul açılan ateş sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Süleyman Köker ve Halil Talha Ertuğrul’u hastaneye sevk etti. Halil Talha Ertuğrul tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheliyi yakalamak adına geniş çaplı soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 25.08.2021 11:11
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Anahtar Kelimeler:
SaldırıBeyoğluOtel
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