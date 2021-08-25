Beyoğlu’nda otel önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beyoğlu’nda dün gece Karaköy Necatibey Caddesi üzerindeki otelin önünde silahlı kavga meydana geldi. Gelen bilgilere göre Süleyman Köker ve Halil Talha Ertuğrul ikilisinin yanına adları henüz belirlenemeyen 4 kişi gedi.

İki taraf bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışma bir anda alevlendi ve 4 kişilik gruplar silah çekti. Süleyman Köker ve Halil Talha Ertuğrul açılan ateş sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Süleyman Köker ve Halil Talha Ertuğrul’u hastaneye sevk etti. Halil Talha Ertuğrul tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheliyi yakalamak adına geniş çaplı soruşturma başlattı.