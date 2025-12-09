Beypazarı-Adaören Yolu Heyelan Nedeniyle Trafiğe Kapandı

Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Adaören yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kesildi. Dibecik mahallesinden sonra yol üzerinde oluşan 110 metre genişliğinde heyelan, bölge trafiğinin kısa süre içinde güvenlik gerekçesiyle kapatılmasına neden oldu.

Olay sonrası bölgeye intikal eden Jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı. Sahada ayrıca Beypazarı Belediyesi Fen İşleri ekipleri de yer alıyor; ekipler koordineli şekilde çalışarak yol açma ve güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Heyelan nedeniyle kapatılan Adaören yoluna alternatif olarak bölge trafiğinde Akçakavak Mahallesi yolu kullanılmaya başlandı. Yetkililer, çalışmalar tamamlanana dek sürücülerin belirtilen alternatifi tercih etmesini istiyor.

