DOLAR
34,19 -0,07%
EURO
37,22 -0,14%
ALTIN
2.947,96 -0,43%
BITCOIN
2.307.314,72 0,29%

Beypazarı'nda Yangın: Yaşlı Kadın Kurtarıldı

Beypazarı'nda çıkan yangında 85 yaşındaki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:32
Beypazarı'nda Yangın: Yaşlı Kadın Kurtarıldı

Beypazarı'nda Alevler İçinde Kalan Evde Yaşlı Kadının Kurtuluş Hikayesi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sabaha karşı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Saray Mahallesi'ndeki bir müstakil evde, sahibi Hasan K. tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

Yangın Hızla Yayılıyor

Kısa sürede büyüyen alevler, komşu evlere de sıçrayarak Ramazan ve Kadir U. kardeşlerin yaşadığı iki katlı eve de ulaştı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, durumu kontrol altına almak için harekete geçti.

85 Yaşındaki Kadın Ekiplerce Kurtarıldı

Yangın sırasında evde bulunan 85 yaşındaki Fatma K., itfaiye ekipleri tarafından hızlıca dışarı çıkarıldı. Sağlık personeli tarafından muayene edilen yaşlı kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Evler Kullanılamaz Hale Geldi

Ne yazık ki, söndürülen yangında her iki ev de kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının sebebini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın çıkan evdeki yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı. İtfaiye...

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın çıkan evdeki yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın çıkan evdeki yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı. İtfaiye...

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın çıkan evdeki yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın çıkan evdeki yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı. İtfaiye...

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın çıkan evdeki yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın çıkan evdeki yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı. İtfaiye...

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın çıkan evdeki yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iki ev de kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'daki Minibüs ve Tanker Kazasında Can Kaybı ve Yaralılar
2
Gündem Özeti: 17 Ekim 2024
3
Beypazarı'nda Yangın: Yaşlı Kadın Kurtarıldı
4
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Karşı Operasyon Düzenlendi
5
Finansal Kuruluşlara 3,2 Milyar Lira Ceza: Tüketici Hakları Korunuyor
6
Lübnan'dan Türk Vatandaşlarına Özel Uçuş Düzenleniyor
7
Şanlıurfa'da Deprem Sonrası Taburcu Edilen Kadın Sağlığına Kavuştu

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu