Beypazarı'nda Yangın: Yaşlı Kadın Kurtarıldı

Beypazarı'nda Alevler İçinde Kalan Evde Yaşlı Kadının Kurtuluş Hikayesi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sabaha karşı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Saray Mahallesi'ndeki bir müstakil evde, sahibi Hasan K. tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

Yangın Hızla Yayılıyor

Kısa sürede büyüyen alevler, komşu evlere de sıçrayarak Ramazan ve Kadir U. kardeşlerin yaşadığı iki katlı eve de ulaştı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, durumu kontrol altına almak için harekete geçti.

85 Yaşındaki Kadın Ekiplerce Kurtarıldı

Yangın sırasında evde bulunan 85 yaşındaki Fatma K., itfaiye ekipleri tarafından hızlıca dışarı çıkarıldı. Sağlık personeli tarafından muayene edilen yaşlı kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Evler Kullanılamaz Hale Geldi

Ne yazık ki, söndürülen yangında her iki ev de kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının sebebini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın çıkan evdeki yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın çıkan evdeki yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın çıkan evdeki yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın çıkan evdeki yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iki ev de kullanılamaz hale geldi.